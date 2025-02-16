Літак з росіянами, який не прийняла Варшава, на цілу ніч застряг в Познані

Російський літак, що летів з Шарм-ель-Шейха до Калінінграда, був змушений здійснити екстрену посадку в Познані через несприятливі погодні умови – аеропорт Варшави не дозволи посадку борта.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Business Insider.

Рейс UJ681 з єгипетського Шарм-ель-Шейха до Калінінграда вилетів о 19:08 в суботу, з невеликою затримкою на 18 хвилин. Після більш ніж чотирьох годин польоту він мав прибути до Калінінграда о 23:46, але не зміг приземлитися через снігову бурю в російському аеропорту.

Зважаючи на складні погодні умови, було прийнято рішення перенаправити літак до Познані – перед цим Варшава відмовилася прийняти літак.

Літак приземлився в аеропорту Познані близько 22:00. Пасажири та екіпаж провели ніч на борту, очікуючи можливості продовжити подорож.

Російські ЗМІ повідомили, що пасажирам не дозволили вийти з літака, а також не дозволили поїсти або попити.

У прикордонній службі Польщі підтвердили порталу W Poznań, що нікому не було дозволено покинути літак. Судно покинуло Познань наступного ранку.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі ув’язнили двох росіян за шпигунство і участь в групі Вагнера. Чоловіки розклеїли у Кракові та Варшаві наліпки з QR-кодами, які ведуть на вербувальний сайт групи Вагнера.