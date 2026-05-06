Міністри оборони України і Фінляндії обговорили інциденти з дронами

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен зустрівся зі своїм українським колегою Михайлом Федоровим і обговорив проблему з українськими безпілотниками, які порушують фінський повітряний простір під час атак на РФ.

Про це Хяккянен написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч міністрів відбулась у рамках конференції Nordefco в норвезькому Тронгеймі.

"Ми обговорили плани щодо співпраці між Фінляндією та Україною у сфері безпілотників, що дозволить одночасно зміцнити оборону Фінляндії та підтримати Україну у боротьбі проти загарбницької війни Росії", – зазначив глава фінського Міноборони.

Також, за його словами, вони із Федоровим обговорили питання з безпілотниками, що порушують повітряний простір Фінляндії.

"Я зазначив, що Фінляндія підтримує оборонну війну України, але не схвалює зальоту безпілотників на фінську територію", – підкреслив Хяккянен.

Нагадаємо, в останні дні березня і на початку квітня на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли чотири безпілотники, які ідентифікували як українські апарати, що мали атакувати територію РФ.

Також повідомляли, що українські дрони порушили фінський повітряний простір 3 травня.

За наявною інформацією, дрони залетіли до Фінляндії з півдня і прямували до східної частини Фінської затоки. Вони деякий час летіли вздовж кордону, а потім попрямували на схід, покинувши повітряний простір Фінляндії.

Повідомляли також, що президент Володимир Зеленський у Єревані запропонував прем’єру Фінляндії підписати угоду щодо дронів.