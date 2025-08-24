Самолет с российскими туристами экстренно сел в Таллинне из-за атаки украинских дронов

Рано утром 24 августа в Таллинне экстренно приземлился самолет, полный российских туристов, который направлялся в российский Санкт-Петербург.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс сообщила Postimees, что в воскресенье в 5:33 утра самолет египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines приземлился в Таллинне. Рейс направлялся из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

"Самолет был перенаправлен на посадку в Таллинн, поскольку в аэропорт Пулково он приземлиться не мог из-за временного закрытия", – добавила она.

Аэропорт Пулково был закрыт из-за ночной атаки украинских дронов. Украина смогла нанести ущерб на территории России в нескольких местах, в частности вызвав пожары в Усть-Луге и рядом с Курской АЭС.

Самолет вылетел из Таллинна в 11:08 и направился в Санкт-Петербург.

По словам Хольтс, пассажирам и экипажу не разрешалось покидать самолет во время пребывания в Таллиннском аэропорту.

В феврале российский самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград, был вынужден совершить экстренную посадку в Познани из-за неблагоприятных погодных условий – аэропорт Варшавы не разрешил посадку борта.

Российские СМИ сообщили, что пассажирам не разрешили выйти из самолета, а также не позволили поесть или попить.

В пограничной службе Польши подтвердили порталу W Poznań, что никому не было разрешено покинуть самолет. Судно покинуло Познань на следующее утро.

