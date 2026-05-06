Мерц каже, що може змиритися з розбіжностями з Трампом  

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його відносини з адміністрацією США не є напруженими попри нещодавню суперечку з американським президентом Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю мовнику ZDF, присвяченому його першому року на посаді канцлера.

Мерц наголосив, що продовжуватиме висловлювати свою думку навіть тоді, коли вона не збігатиметься з поглядами американського президента.

"У нас є розбіжності, але я можу з цим змиритися. Я й надалі висловлюватиму свою думку. Я обговорю це з ним", – сказав канцлер Німеччини, коментуючи нещодавню напруженість у відносинах з Трампом.

"Ми регулярно спілкуємося телефоном. Але хороше партнерство має витримувати розбіжності в поглядах", – додав Мерц.

Загострення у відносинах між Берліном та Вашингтоном зросло після того, як канцлер Німеччини заявив, що іранське керівництво принижує весь американський народ, а також вчергове розкритикував США за відсутність стратегії у війні.

У відповідь американський президент Дональд Трамп заявив, що Мерц "вважає, що для Ірану нормально мати ядерну зброю", а також додав, що той "не знає, про що говорить"

На цьому тлі Сполучені Штати оголосили про виведення 5 тисяч військових з території Німеччини. Згодом Трамп заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.

