ЗМІ: ЄС прагне фіналізувати угоду про торгівлю зі США у середу попри суперечки

Європейський парламент та Рада ЄС розділилися у думках щодо ключових пунктів торговельної угоди зі США, яку планують фіналізувати 6 травня в умовах погроз Вашингтона про запровадження нових тарифів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У середу законодавці Європарламенту продовжують переговори щодо узгодження тексту угоди, укладеної зі США у липні минулого року в Шотландії.

Це відбувається на тлі того, що президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на автомобілі з ЄС з 15% до 25%, аргументуючи це невиконанням угоди з боку Брюсселя.

Щоб запобігти підвищенню мит багато країн ЄС наполягають на швидкому впровадженні домовленостей з Вашингтоном. Європейський парламент і Рада ЄС все ще мають узгодити спільний текст, перш ніж зниження тарифів зможе набути чинності.

Причиною конфлікту є те, що європарламентарі хочуть, щоб угода містила жорсткіші гарантії, включаючи призупинення її дії у тому разі, якщо США не виконуватимуть своїх зобов’язань. Серед інших вимог законодавців – обумовлення зниження тарифів діями Сполучених Штатів та повне припинення тарифних поступок ЄС 31 березня 2028 року.

Натомість національні уряди ЄС не мають бажання включати ці пункти в документ, повідомив один дипломат ЄС. За словами іншого посадовця, позиції Ради та Європарламенту все ще далекі одна від одної і, ймовірно, їм знадобляться подальші переговори.

Президент правоцентристської Європейської народної партії, найбільшої групи в Європейському парламенті, Манфред Вебер заявив, що хоче побачити остаточне голосування щодо угоди у травні.

Однак це виглядає амбітним, враховуючи, що низка політичних груп вважає, що остання погроза Трампа означає необхідність впровадження надійних запобіжних заходів.

Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок відхилила погрози американського президента Дональда Трампа про запровадження нових мит проти ЄС, закликавши його дотримуватися торговельної угоди.