У Ryanair закликають заборонити вживання алкоголю в аеропортах рано вранці

Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що аеропортам слід заборонити подавати алкоголь пасажирам перед ранковими рейсами, щоб зменшити кількість пасажирів, які порушують порядок на борту літаків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

О'Лірі зазначив, що його авіакомпанія змушена змінювати маршрут у середньому майже одного рейсу на день через неадекватну поведінку на борту, тоді як 10 років тому таких випадків було лише один на тиждень.

"Це стає справжньою проблемою для всіх авіакомпаній. Я не розумію, чому хтось у барах аеропорту обслуговує людей о п'ятій чи шостій годині ранку. Кому потрібно пити пиво о такій порі?" – сказав він.

Бари у аеропортах Великої Британії не зобов'язані дотримуватися обмежень щодо годин роботи, які застосовуються до інших закладів, що продають алкоголь.

Він зазначив, що Ryanair рідко подає пасажирам більше двох напоїв, і закликав запровадити обмеження у дві порції також і в аеропортах. Він не сказав, чи обмежуватиме години, коли алкоголь подається на рейсах Ryanair.

"Ми поводимося досить відповідально, але ті, хто не відповідає, ті, хто на цьому наживається, – це аеропорти, які відкривають ці бари о п’ятій чи шостій ранку і під час затримок із задоволенням подають цим людям стільки алкоголю, скільки вони хочуть, бо знають, що перекладуть проблему на авіакомпанії", – сказав він.

Стан сп'яніння у літаку є кримінальним правопорушенням і карається штрафом до 5 000 фунтів стерлінгів та двома роками ув'язнення.

У січні минулого року Ryanair оголосила, що почала вживати правових заходів проти пасажирів, які порушують порядок, щоб відшкодувати збитки, коли вони змушують рейс змінити курс.

Компанія заявила, що подала позов проти пасажира в Ірландії з вимогою відшкодувати 15 000 євро збитків, пов'язаних з рейсом з Дубліна на Лансароте.

Минулого тижня бюджетна авіакомпанія Jet2 закликала створити національну базу даних, щоб авіакомпанії могли співпрацювати з метою заборони на польоти для пасажирів, які порушують порядок.

Торік у квітні літаку авіакомпанії Wizz Air, що виконував рейс з Варшави до іспанського Більбао, довелось сідати в Франкфурті-на-Майні через агресивного пасажира, що міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

Суд Дубліна на початку минулого року присудив два місяці умовного увʼязнення 34-річному американцю Закарі Гріру, який перед польотом з Нідерландів випив заспокійливого з алкоголем, через що неадекватно поводився на борту та зірвав рейс.