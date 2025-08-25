Віцеканцлер Німеччини про заборону "АдН": ми не можемо просто стояти осторонь

Німецький віцеканцлер Ларс Клінгбайль підтвердив свою підтримку заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Клінгбайля наводить DW.

Віцеканцлер зазначив, що кожен, хто цінує демократію, має виступити на підтримку заборони "АдН".

"Ми не можемо просто стояти осторонь і дивитися, як явно правоекстремістська і антиконституційна партія намагається зруйнувати демократію і проводити політику, яка демонструє зневагу до людства", – підкреслив він.

Водночас Клінгбайль додав, що рішення щодо заборони партії має ухвалюватись лише після ретельного розслідування Федерального відомства з охорони конституції (BfV).

"Альтернатива для Німеччини" є найбільшою опозиційною фракцією в Бундестазі. На виборах до Бундестагу 2025 року вона посіла друге місце.

Останні опитування свідчать, що більшість німців не підтримують заборону ультраправої "АдН".

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.

