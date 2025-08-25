Вице-канцлер Германии о запрете "АдГ": мы не можем просто стоять в стороне

Немецкий вице-канцлер Ларс Клингбайль подтвердил свою поддержку запрета ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Как сообщает "Европейская правда", заявление Клингбайля приводит DW.

Вице-канцлер отметил, что каждый, кто ценит демократию, должен выступить в поддержку запрета "АдГ".

"Мы не можем просто стоять в стороне и смотреть, как явно правоэкстремистская и антиконституционная партия пытается разрушить демократию и проводить политику, которая демонстрирует пренебрежение к человечеству", – подчеркнул он.

В то же время Клингбайль добавил, что решение о запрете партии должно приниматься только после тщательного расследования Федерального ведомства по охране конституции (BfV).

"Альтернатива для Германии" является крупнейшей оппозиционной фракцией в Бундестаге. На выборах в Бундестаг 2025 года она заняла второе место.

Последние опросы свидетельствуют, что большинство немцев не поддерживают запрет ультраправой "АдГ".

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия оспаривает это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация приостановлена.

