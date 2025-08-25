Швейцарська пошта призупинила доставку посилок до США через мита

Швейцарська пошта наслідуватиме інші країни і тимчасово припинить доставку товарів до США.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Рішення національної поштової служби Швейцарії набуде чинності з 26 серпня. Воно є наслідком скасування президентом США Дональдом Трампом тарифної лазівки для так званих товарів "de minimis".

Згідно з інформаційним бюлетенем Білого дому, такі посилки, роздрібна вартість яких не перевищує $800, з 29 серпня більше не будуть звільнені від мита.

Спочатку Трамп націлився на материковий Китай і Гонконг, але минулого місяця заявив, що пільги для товарів "de minimis" будуть скасовані для товарів, що надсилаються з будь-якої точки світу.

США оподатковуватимуть поштові посилки одним із двох способів: імпортер може сплатити відсоток від вартості посилки, що дорівнює новій "взаємній" тарифній ставці, яку США встановили для країни походження, яка у випадку Швейцарії становить 39%.

Інший варіант – протягом перших шести місяців дії нової політики імпортер може сплатити фіксований митний збір у розмірі від $80 до $200 за одиницю товару, залежно від відповідної взаємної ставки.

Водночас у швейцарській поштовій службі зазначили, що доставка документів та експрес-відправлень до США все ще можлива.

Державна поштова служба Швейцарії заявила, що на її рішення вплинули нові правила митного оформлення США, які "значно відрізняються від попередніх правил Всесвітнього поштового союзу".

"Нові правила стосуються всіх поштових компаній у всьому світі і вводяться в дію в дуже короткий термін. Важливі питання, пов'язані з відповідальністю та впровадженням нових правил, все ще залишаються невирішеними", – заявили у компанії.

Поштові служби по всій Європі в суботу, 23 серпня, оголосили про призупинення відправлення багатьох посилок до США через невизначеність із новими імпортними митами.

25 серпня стало відомо, що французька державна компанія La Poste призупинила відправлення комерційних посилок до США.

Тарифи на невеликі посилки вводяться саме в той момент, коли США та Європейський Союз уклали нову торговельну угоду, щоб покласти край місяцям ескалації напруженості через тарифи між ними.

Докладніше про угоду ЄС-США і про те, чому вона може мати позитивні наслідки для України, читайте у статті Вероніки Мовчан Поступки ЄС на користь України: які наслідки матиме торговельна угода Євросоюзу та США.