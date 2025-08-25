Швейцарская почта приостановила доставку посылок в США из-за пошлин

Швейцарская почта последует примеру других стран и временно прекратит доставку товаров в США.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Решение национальной почтовой службы Швейцарии вступит в силу с 26 августа. Оно является следствием отмены президентом США Дональдом Трампом тарифной лазейки для так называемых товаров "de minimis".

Согласно информационному бюллетеню Белого дома, посылки, розничная стоимость которых не превышает $800, с 29 августа больше не будут освобождены от пошлины.

Сначала Трамп нацелился на материковый Китай и Гонконг, но в прошлом месяце заявил, что льготы для товаров "de minimis" будут отменены для товаров, отправляемых из любой точки мира.

США будут облагать налогом почтовые посылки одним из двух способов: импортер может уплатить процент от стоимости посылки, равный новой "взаимной" тарифной ставке, которую США установили для страны происхождения, которая в случае Швейцарии составляет 39%.

Другой вариант – в течение первых шести месяцев действия новой политики импортер может уплатить фиксированный таможенный сбор в размере от $80 до $200 за единицу товара, в зависимости от соответствующей взаимной ставки.

В то же время в швейцарской почтовой службе отметили, что доставка документов и экспресс-отправлений в США все еще возможна.

Государственная почтовая служба Швейцарии заявила, что на ее решение повлияли новые правила таможенного оформления США, которые "значительно отличаются от предыдущих правил Всемирного почтового союза".

"Новые правила касаются всех почтовых компаний во всем мире и вводятся в действие в очень короткий срок. Важные вопросы, связанные с ответственностью и внедрением новых правил, все еще остаются нерешенными", – заявили в компании.

Почтовые службы по всей Европе в субботу, 23 августа, объявили о приостановлении отправки многих посылок в США из-за неопределенности с новыми импортными пошлинами.

25 августа стало известно, что французская государственная компания La Poste приостановила отправку коммерческих посылок в США.

Тарифы на небольшие посылки вводятся именно в тот момент, когда США и Европейский Союз заключили новое торговое соглашение, чтобы положить конец месяцам эскалации напряженности из-за тарифов между ними.

