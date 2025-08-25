У французьких Альпах загинув чоловік з Італії

Від падіння крижаної брили поблизу Монблану у французьких Альпах загинув альпініст з Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

38-річний чоловік разом із напарником піднімався на гору Монблан-дю-Такюль, через яку пролягає один з маршрутів до Монблану. У цей час на них упала серакі – вертикальна льодова брила.

Одного з чоловіків рятувальники змогли дістати за допомогою вертольота. Він перебуває у шоковому стані після аварії, але його життю нічого не загрожує.

38-річного італійця реанімувати не вдалось. Його імені не розголошують.

У французькій поліції попередили, що обвали серакі на маршрутах сходження на Монблан трапляються регулярно і є непередбачуваними.

Монблан – найвища вершина Західної Європи (близько 4800 метрів), розташована на кордоні Франції, Італії та Швейцарії.

На початку серпня повідомлялось про загибель громадянина Греції після падіння на гірському масиві Монблан.

У вересні 2024 року там знайшли тіла чотирьох альпіністів, які загубились на Монблані за тиждень до того.