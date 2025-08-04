На Монблані після падіння загинув альпініст з Греції

Громадянин Греції загинув у понеділок після падіння з кулуару (улоговини) Гутер на гірському масиві Монблан у французьких Альпах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними рятувальників, чоловік віком трохи більше тридцяти років упав з висоти кількасот метрів. Він спускався сам і не мав при собі страхувальної мотузки.

Альпініст міг загинути через різні фактори, такі як втому, важкий рюкзак або неуважність, вважають рятувальники.

Розташований під гірським притулком Гутер (3835 м над рівнем моря), кулуар Гутер є однією з найнебезпечніших ділянок класичного маршруту на Монблан. Усього на ній загинули більше ста людей.

Нагадаємо, на грецькому острові Крит рятувальники евакуювали з відомої ущелини французького туриста, який травмувався на маршруті.

Тим часом італійська гірсько-рятувальна служба оштрафувала британського туриста на понад 14 тисяч євро після того, як він проігнорував попередження про небезпеку в Доломітових Альпах.