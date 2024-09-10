На Монблані знайшли чотирьох альпіністів, які загубились минулого тижня

Рятувальники селища Шамоні, що у французькому департаменті Верхня Савоя, у вівторок, 10 вересня, знайшли тіла чотирьох альпіністів, які загубились на Монблані минулих вихідних.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

Дві групи альпіністів – двоє громадян Італії та двоє з Південної Кореї – заблукали під час походу на Монблан у суботу, 7 вересня, через погіршення погоди.

Отримавши перше повідомлення про альпіністів, які заблукали пізно ввечері в суботу, французькі рятувальники були змушені призупинити пошуки в неділю вдень і в понеділок через погані погодні умови.

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Група рятувальників з Італії також пішки вирушила через кордон, щоб спробувати знайти зниклих.

Їхні тіла виявили у вівторок уранці під час прольоту з гелікоптера довкола місцевості, де, на думку рятувальників, альпіністи перебували востаннє.

За даними префектури Верхньої Савойї, альпіністи не мали провідника і, ймовірно, померли від перевтоми.

На Монблані, найвищій вершині Європи, час від часу трапляються смертельні інциденти.

Минулого місяця на зворотній дорозі Монблан зірвалися двоє альпіністів, один з них загинув.

На початку серпня у французьких Альпах внаслідок обвалу льодовика загинули троє альпіністів з Франції та Німеччини.