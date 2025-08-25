Во французских Альпах погиб мужчина из Италии

От падения ледяной глыбы вблизи Монблана во французских Альпах погиб альпинист из Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

38-летний мужчина вместе с напарником поднимался на гору Монблан-дю-Такюль, через которую пролегает один из маршрутов к Монблану. В это время на них упала сераки – вертикальная ледовая глыба.

Одного из мужчин спасатели смогли достать с помощью вертолета. Он находится в шоковом состоянии после аварии, но его жизни ничего не угрожает.

38-летнего итальянца реанимировать не удалось. Его имя не разглашается.

Во французской полиции предупредили, что обвалы сераки на маршрутах восхождения на Монблан случаются регулярно и являются непредсказуемыми.

Монблан – самая высокая вершина Западной Европы (около 4800 метров), расположенная на границе Франции, Италии и Швейцарии.

В начале августа сообщалось о гибели гражданина Греции после падения на горном массиве Монблан.

В сентябре 2024 года там нашли тела четырех альпинистов, которые потерялись на Монблане за неделю до того.