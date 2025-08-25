Німеччина розкритикувала Ізраїль за удар по журналістах

Німеччина розкритикувала Ізраїль за черговий удар по секторі Гази, внаслідок якого загинули кілька журналістів.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Після загибелі ще кількох журналістів у понеділок, 25 серпня, уряд Німеччини закликав Ізраїль змінити курс у війні у секторі Гази.

Речник уряду Штефан Корнеліус заявив, що Німеччина послідовно вимагає забезпечити доступ до сектора Гази та можливість висвітлення подій звідти.

"Ми вже давно не бачимо, щоб це було гарантовано", – сказав він.

Як пише The Guardian, за даними представників охорони здоров'я, серед щонайменше 20 людей, які загинули в результаті ізраїльських ударів у понеділок, 25 серпня, по лікарні Насер на півдні сектора Гази, було п'ятеро журналістів.

Зазначається, що загинули Хусам аль-Масрі, який працював на Reuters, Маріам Абу Дагга, яка працювала на Associated Press, журналіст Al Jazeera Мохаммед Салам, фотожурналіст Моаз Абу Таха та Ахмад Абу Азіз з Quds Feed. Ще один журналіст Reuters, Хатем Халед, був поранений під час атаки.

Зазначимо, що 10 серпня Ізраїль вдарив по намету журналістів Al Jazeera, внаслідок чого загинув відомий кореспондент Анас аль-Шаріф і ще шестеро людей. Подія викликала широкий міжнародний резонанс: Берлін вимагав пояснень від уряду, а британський прем’єр наголосив на повторюваних нападах на журналістів у Газі.

Також нагадаємо, що після того як 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю ухвалив план взяти під контроль сектор Гази, це викликало критику з боку Німеччини, яка оголосила про призупинення експорту зброї, здатної бути використаною у війні в Газі.

