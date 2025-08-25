Германия раскритиковала Израиль за удар по журналистам

Германия раскритиковала Израиль за очередной удар по сектору Газы, в результате которого погибли несколько журналистов.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

После гибели еще нескольких журналистов в понедельник, 25 августа, правительство Германии призвало Израиль изменить курс в войне в секторе Газы.

Представитель правительства Штефан Корнелиус заявил, что Германия последовательно требует обеспечить доступ в сектор Газы и возможность освещения событий оттуда.

"Мы уже давно не видим, чтобы это было гарантировано", – сказал он.

Как пишет The Guardian, по данным представителей здравоохранения, среди по меньшей мере 20 человек, погибших в результате израильских ударов в понедельник, 25 августа, по больнице Насер на юге сектора Газы, было пятеро журналистов.

Отмечается, что погибли Хусам аль-Масри, который работал на Reuters, Мариам Абу Дагга, которая работала на Associated Press, журналист Al Jazeera Мохаммед Салам, фотожурналист Моаз Абу Таха и Ахмад Абу Азиз с Quds Feed. Еще один журналист Reuters, Хатем Халед, был ранен во время атаки.

Отметим, что 10 августа Израиль ударил по палатке журналистов Al Jazeera, в результате чего погиб известный корреспондент Анас аль-Шариф и еще шесть человек. Событие вызвало широкий международный резонанс: Берлин потребовал объяснений от правительства, а британский премьер отметил повторяющиеся нападения на журналистов в Газе.

Также напомним, что после того как 8 августа военно-политический кабинет Израиля принял план взять под контроль сектор Газы, это вызвало критику со стороны Германии, которая объявила о приостановлении экспорта оружия, способного быть использованным в войне в Газе.

