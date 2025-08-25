У порту Гамбурга розпочалась масштабна пожежа

У порту німецького Гамбурга у понеділок удень зайнялась велика пожежа, через яку над містом піднявся стовп диму та вибухнули газові балони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Повідомлення про пожежу на автомобільному складі в порту Гамбурга надійшло близько 15:30 за місцевим часом. За попередніми даними, загорівся автомобіль компанії-перевізника.

Фото: NEWS5

Очевидці також повідомили про неодноразові вибухи газових балонів, які, ймовірно, містили закис азоту. Їхні уламки розлетілись на кілька сотень метрів, загрожуючи дорожньому руху.

"Уламки розлетілися аж до автомагістралі. У цьому районі також є постраждалі", – розповів Bild представник поліції Гамбурга, додавши, що автомагістраль A1 була перекрита в обидва напрямки.

Залізничне сполучення між центральним залізничним вокзалом Гамбурга та Харбургом також було перекрите, але, за даними Deutsche Bahn, пожежа не вплинула на рух поїздів далекого прямування.

У 2024 році в порту Гамбурга на території компанії, що займається переробкою металобрухту, спалахнув вогонь, з яким пожежники боролися понад вісім годин.

А у 2023-му пожежна служба в Гамбурзі попередила населення про токсичний дим після великої пожежі на кількох складах в районі Ротенбургсорт.