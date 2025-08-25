У порту Гамбурга розпочалась масштабна пожежа
Новини — Понеділок, 25 серпня 2025, 19:25 —
У порту німецького Гамбурга у понеділок удень зайнялась велика пожежа, через яку над містом піднявся стовп диму та вибухнули газові балони.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Повідомлення про пожежу на автомобільному складі в порту Гамбурга надійшло близько 15:30 за місцевим часом. За попередніми даними, загорівся автомобіль компанії-перевізника.
Очевидці також повідомили про неодноразові вибухи газових балонів, які, ймовірно, містили закис азоту. Їхні уламки розлетілись на кілька сотень метрів, загрожуючи дорожньому руху.
"Уламки розлетілися аж до автомагістралі. У цьому районі також є постраждалі", – розповів Bild представник поліції Гамбурга, додавши, що автомагістраль A1 була перекрита в обидва напрямки.
Залізничне сполучення між центральним залізничним вокзалом Гамбурга та Харбургом також було перекрите, але, за даними Deutsche Bahn, пожежа не вплинула на рух поїздів далекого прямування.
У 2024 році в порту Гамбурга на території компанії, що займається переробкою металобрухту, спалахнув вогонь, з яким пожежники боролися понад вісім годин.
А у 2023-му пожежна служба в Гамбурзі попередила населення про токсичний дим після великої пожежі на кількох складах в районі Ротенбургсорт.