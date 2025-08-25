В порту Гамбурга начался масштабный пожар

В порту немецкого Гамбурга в понедельник днем начался крупный пожар, из-за которого над городом поднялся столб дыма и взорвались газовые баллоны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Сообщение о пожаре на автомобильном складе в порту Гамбурга поступило около 15:30 по местному времени. По предварительным данным, загорелся автомобиль компании-перевозчика.

Фото: NEWS5

Очевидцы также сообщили о неоднократных взрывах газовых баллонов, которые, вероятно, содержали закись азота. Их обломки разлетелись на несколько сотен метров, угрожая дорожному движению.

"Осколки разлетелись вплоть до автомагистрали. В этом районе также есть пострадавшие", – рассказал Bild представитель полиции Гамбурга, добавив, что автомагистраль A1 была перекрыта в обоих направлениях.

Железнодорожное сообщение между центральным железнодорожным вокзалом Гамбурга и Харбургом также было перекрыто, но, по данным Deutsche Bahn, пожар не повлиял на движение поездов дальнего следования.

В 2024 году в порту Гамбурга на территории компании, занимающейся переработкой металлолома, вспыхнул пожар, с которым пожарные боролись более восьми часов.

А в 2023-м пожарная служба в Гамбурге предупредила население о токсичном дыме после крупного пожара на нескольких складах в районе Ротенбургсорт.