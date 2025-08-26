ЗМІ: США і Китай цього тижня проведуть торгові переговори

Заступник міністра комерції Китаю Лі Ченган цього тижня відвідає Вашингтон для проведення чергового раунду торгових переговорів із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це із посиланням на обізнаних співрозмовників пише The Wall Street Journal, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, Лі Ченган, головний помічник головного переговорника Пекіна Хе Ліфенга, зустрінеться з заступниками торгового представника США Джеймісоном Гріром та представниками Міністерства фінансів наприкінці цього тижня. Лі також зустрінеться з представниками американського бізнес-співтовариства.

Переговори відбуваються на тлі продовження США і Китаєм перерви в підвищенні мит до початку листопада. Тарифне перемир'я було досягнуто після того, як обидві сторони домовилися скасувати взаємне підвищення мит і послабити експортні обмеження на ключові товари, включаючи рідкісноземельні магніти з Китаю, які мають важливе значення для багатьох промислових товарів, і деякі технологічні продукти з США.

Очікується, що на переговорах цього тижня переговорник Лі обговорить питання закупівлі соєвих бобів. За словами співрозмовників, перед тим як взяти на себе зобов'язання щодо закупівлі таких товарів, як соя або літаки Boeing, Пекін продовжуватиме вимагати від адміністрації Трампа скасувати 20-відсоткові мита на торгівлю фентанілом.

Однак, за словами цих осіб, наразі Китай ще не запропонував адміністрації Трампа задовільних заходів щодо боротьби з незаконним обігом інгредієнтів для виробництва фентанілу.

За їхніми словами, Лі також продовжить тиснути на адміністрацію Трампа з метою послаблення обмежень на продаж технологій Китаю, хоча наразі момент у нього не заплановано жодних зустрічей з Міністерством торгівлі, яке контролює експорт.

Варто зауважити, що адміністрація Трампа останнім часом загалом пом'якшила конфронтаційний тон у відносинах з Пекіном, щоб домогтися зустрічі з Сі та укладення торговельної угоди.

5 серпня Трамп заявляв, що його країна близька до укладення торговельної угоди з Китаєм, і що він зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном до кінця року, якщо угода буде досягнута.

12 серпня Трамп продовжив "тарифне перемир’я" з Китаєм ще на 90 днів, створивши умови для ширших переговорів між двома найбільшими економіками світу.

20 серпня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США задоволені поточним митним режимом з Китаєм.