СМИ: США и Китай на этой неделе проведут торговые переговоры

Заместитель министра коммерции Китая Ли Ченган на этой неделе посетит Вашингтон для проведения очередного раунда торговых переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на собственных информированных собеседников пишет The Wall Street Journal, передает "Европейская правда".

По словам собеседников, Ли Ченган, главный помощник главного переговорщика Пекина Хэ Лифэнга, встретится с заместителями торгового представителя США Джеймисоном Гриром и представителями Министерства финансов в конце этой недели. Ли также встретится с представителями американского бизнес-сообщества.

Переговоры проходят на фоне продолжения США и Китаем перерыва в повышении пошлин до начала ноября. Перемирие было достигнуто после того, как обе стороны договорились отменить взаимное повышение пошлин и ослабить экспортные ограничения на ключевые товары, включая редкоземельные магниты из Китая, которые имеют важное значение для многих промышленных товаров, и некоторые технологические продукты из США.

Ожидается, что на переговорах на этой неделе переговорщик Ли обсудит вопрос закупки соевых бобов. По словам собеседников, перед тем как взять на себя обязательства по закупке таких товаров, как соя или самолеты Boeing, Пекин будет продолжать требовать от администрации Трампа отменить 20-процентные пошлины на торговлю фентанилом.

Однако, по словам этих лиц, пока Китай еще не предложил администрации Трампа удовлетворительных мер по борьбе с незаконным оборотом ингредиентов для производства фентанила.

По их словам, Ли также продолжит давить на администрацию Трампа с целью ослабления ограничений на продажу технологий Китаю, хотя на данный момент у него не запланировано никаких встреч с Министерством торговли, которое контролирует экспорт.

Стоит отметить, что администрация Трампа в последнее время в целом смягчила конфронтационный тон в отношениях с Пекином, чтобы добиться встречи с Си и заключения торгового соглашения.

5 августа Трамп заявлял, что его страна близка к заключению торгового соглашения с Китаем, и что он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином до конца года, если соглашение будет достигнуто.

12 августа Трамп продлил "тарифное перемирие" с Китаем еще на 90 дней, создав условия для более широких переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.

20 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США удовлетворены текущим таможенным режимом с Китаем.