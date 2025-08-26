В Одесі на зустрічі формату Україна-Бенілюкс країни домовилися про поглиблення співпраці

Міністри закордонних справ України, Люксембургу та Бельгії, а також представник Нідерландів під час зустрічі у форматі Україна-Бенілюкс в Одесі підтвердили підтримку суверенітету України, засудили російську агресію та пообіцяли продовжувати допомогу у всіх сферах – від безпеки й відбудови до євроатлантичної інтеграції.

Про це йдеться у спільній заяві нового формату Україна-Бенілюкс, пише "Європейська правда".

Міністри закордонних справ України, Люксембургу та Бельгії, а також генеральний директор з питань європейської співпраці Міністерства закордонних справ Нідерландів – Андрій Сибіга, Ксав'є Беттель, Максим Прево та Гелен Баккер – зустрілися 26 серпня в Одесі на зустрічі високого рівня в форматі Україна-Бенілюкс.

Під час зустрічі вони підтвердили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води.

"Ми рішуче засуджуємо триваючу загарбницьку війну Росії проти України та солідарні з народом України у його мужній обороні свободи, демократії та міжнародного правопорядку. Ми наголошуємо, що загарбницька війна Росії має бути негайно припинена, а всеосяжний, справедливий і тривалий мир, що гарантує безпеку та стабільність України і Європи, має бути відновлений на основі норм і принципів міжнародного права", – йдеться у заяві.

Міністри підтвердили свою прихильність процесу створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Також у заяві наголосили, що країни Бенілюксу продовжуватимуть надавати Україні гуманітарну, військову, фінансову, політичну та допомогу в відбудові протягом усього необхідного часу. Окрім цього, вони продовжать узгоджувати свої дії з заходами ЄС щодо підтримки та запровадження обмежувальних заходів проти Росії.

Вони підтвердили свою відданість підтримці України на її шляху до членства в ЄС, а також наголосили, що майбутнє України – у НАТО.

Країни домовилися поглибити практичне співробітництво в пріоритетних сферах, таких як: безпека і оборона, гуманітарне розмінування, підзвітність, реформа сектору правосуддя, енергетична стійкість, торгівля та інвестиції, зв’язок, цифрова трансформація, кібербезпека та боротьба з гібридними загрозами.

"Формат Україна-Бенілюкс підкреслює нашу спільну прихильність підтримці України та нашу відданість регулярному діалогу та координації, спираючись на міцне, продуктивне двостороннє співробітництво з кожною з країн Бенілюксу та доповнюючи його", – додали у заяві.

Бенілюкс був створений у 1944 році як митний союз Бельгії, Нідерландів та Люксембургу і перетворився на політико-економічний союз. Його держави є співзасновницями ЄС і НАТО.

21 липня Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці з державами Бенілюксу.

Зазначимо, Міністерство оборони України протягом липня та серпня отримало від IT-коаліції чергову поставку обладнання загальною вартістю 10 млн, яку профінансували, зокрема, Люксембург та Бельгія.