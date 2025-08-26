В Одессе на встрече формата Украина-Бенилюкс страны договорились об углублении сотрудничества

Министры иностранных дел Украины, Люксембурга и Бельгии, а также представитель Нидерландов во время встречи в формате Украина-Бенилюкс в Одессе подтвердили поддержку суверенитета Украины, осудили российскую агрессию и пообещали продолжать помощь во всех сферах – от безопасности и восстановления до евроатлантической интеграции.

Об этом говорится в совместном заявлении нового формата Украина-Бенилюкс, пишет "Европейская правда".

Министры иностранных дел Украины, Люксембурга и Бельгии, а также генеральный директор по вопросам европейского сотрудничества Министерства иностранных дел Нидерландов – Андрей Сибига, Ксавье Беттель, Максим Прево и Гелен Баккер – встретились 26 августа в Одессе на встрече высокого уровня в формате Украина-Бенилюкс.

Во время встречи они подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды.

"Мы решительно осуждаем продолжающуюся захватническую войну России против Украины и солидарны с народом Украины в его мужественной обороне свободы, демократии и международного правопорядка. Мы подчеркиваем, что захватническая война России должна быть немедленно прекращена, а всеобъемлющий, справедливый и длительный мир, гарантирующий безопасность и стабильность Украины и Европы, должен быть восстановлен на основе норм и принципов международного права", – говорится в заявлении.

Министры подтвердили свою приверженность процессу создания Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Также в заявлении отметили, что страны Бенилюкса будут продолжать предоставлять Украине гуманитарную, военную, финансовую, политическую и помощь в восстановлении в течение всего необходимого времени. Кроме этого, они продолжат согласовывать свои действия с мерами ЕС по поддержке и введению ограничительных мер против России.

Они подтвердили свою приверженность поддержке Украины на ее пути к членству в ЕС, а также подчеркнули, что будущее Украины – в НАТО.

Страны договорились углубить практическое сотрудничество в приоритетных сферах, таких как: безопасность и оборона, гуманитарное разминирование, подотчетность, реформа сектора правосудия, энергетическая устойчивость, торговля и инвестиции, связь, цифровая трансформация, кибербезопасность и борьба с гибридными угрозами.

"Формат Украина-Бенилюкс подчеркивает нашу общую приверженность поддержке Украины и нашу приверженность регулярному диалогу и координации, опираясь на прочное, продуктивное двустороннее сотрудничество с каждой из стран Бенилюкса и дополняя его", – добавили в заявлении.

Бенилюкс был создан в 1944 году как таможенный союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга и превратился в политико-экономический союз. Его государства являются соучредителями ЕС и НАТО.

21 июля Сибига объявил о начале нового формата сотрудничества с государствами Бенилюкса.

Отметим, Министерство обороны Украины в течение июля и августа получило от IT-коалиции очередную поставку оборудования общей стоимостью 10 млн, которую профинансировали, в частности, Люксембург и Бельгия.