Україна починає новий формат співпраці з державами Бенілюксу

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на щорічній нараді послів у Києві в понеділок оголосив про започаткування нового формату співпраці з державами Бенілюксу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє пресслужба МЗС.

Новий формат співпраці об'єднає Україну з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом, які входять до Бенілюксу.

Перше міністерське засідання у новому форматі відбудеться вже найближчим часом, уточнюють у МЗС.

"Дуже важливо, щоб наша дипломатія відповідала новому місцю нашої держави у світі. Держави, яку поважають за її силу та рішучість. Ми не чекаємо запрошень. Ми створюємо рівноправні формати та ініціативи", – прокоментував Сибіга.

Він нагадав, що вже існують аналогічні формати співпраці: Україна – Південно-Східна Європа, Україна – Нордично-Балтійська вісімка, Україна-Румунія-Молдова, Люблінський трикутник та Веймар+.

Бенілюкс був створений у 1944 році як митний союз Бельгії, Нідерландів та Люксембургу і перетворився на політико-економічний союз. Його держави є співзасновницями ЄС і НАТО.

Нагадаємо, на нараді послів президент Володимир Зеленський оголосив пʼять пріоритетів роботи українських дипломатів, спрямованих на захист українців від російської агресії.

Також Зеленський серією указів змінив низку послів України у державах Європи та в Канаді.