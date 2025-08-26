Rheinmetall побудує у Болгарії два заводи з виробництва пороху та снарядів

Німецький концерн Rheinmetall побудує у Болгарії два заводи для виробництва пороху, артилерійських снарядів та безпілотників.

Про це повідомляє ВТА, пише "Європейська правда".

Зазначається, що днями лідер партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ) Бойко Борисов зустрівся у Дюссельдорфі з гендиректором Rheinmetall Арміном Паппергером.

"Rheinmetall спільно з Болгарією незабаром побудує щонайменше два заводи в Болгарії, перший з яких буде виробляти артилерійські снаряди. Ще важливіше – спільне підприємство з виробництва пороху", – заявив Паппергер.

Він зазначив, що уряд Болгарії та Rheinmetall спільно інвестують понад 1 млрд євро у виробництво.

Борисов заявив, що угоди мають бути укладені протягом трьох тижнів та зазначив, що завод із виробництва пороху стане найбільшим у Європі.

Також він наголосив, що завод з виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм є "надзвичайно важливим для болгарської армії і для Європи в цілому".

За його словами, проєктна потужність заводу становить 100 тисяч снарядів. Лідер ГЄРБ повідомив, що Європейська комісія вже була поінформована про ці два проєкти.

Також, за словами Борисова, обговорюється будівництво підприємства з виробництва дронів.

Як зазначається, це була третя зустріч Борисова з Паппергером цього року, після засідання у квітні в Німеччині.

Взимку Rheinmetall і дві литовські державні компанії: підприємство енергетичної групи Epso-G Epso-G Invest і збройовий завод у Гірайті – підписали угоду про створення спільного підприємства, що буде реалізовувати проєкт заводу з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів, попередня вартість якого становить 260 млн євро.

Також писали, що Rheinmetall закликає до швидшого розвитку франко-німецького танкового проєкту MGCS.

Нещодавно стало відомо, що Литва планує закупити десятки тисяч 40-мм боєприпасів на суму 16 млн євро у німецького оборонного гіганта Rheinmetall.