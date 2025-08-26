Rheinmetall построит в Болгарии два завода по производству пороха и снарядов

Немецкий концерн Rheinmetall построит в Болгарии два завода для производства пороха, артиллерийских снарядов и беспилотников.

Об этом сообщает ВТА, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что на днях лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов встретился в Дюссельдорфе с гендиректором Rheinmetall Армином Паппергером.

"Rheinmetall совместно с Болгарией вскоре построит по меньшей мере два завода в Болгарии, первый из них будет производить артиллерийские снаряды. Еще важнее – совместное предприятие по производству пороха", – заявил Паппергер.

Он отметил, что правительство Болгарии и Rheinmetall совместно инвестируют более 1 млрд евро в производство.

Борисов заявил, что соглашения должны быть заключены в течение трех недель и отметил, что завод по производству пороха станет крупнейшим в Европе.

Также он отметил, что завод по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм "чрезвычайно важен для болгарской армии и для Европы в целом".

По его словам, проектная мощность завода составляет 100 тысяч снарядов. Лидер ГЕРБ сообщил, что Европейская комиссия уже была проинформирована об этих двух проектах.

Также, по словам Борисова, обсуждается строительство предприятия по производству дронов.

Как отмечается, это была третья встреча Борисова с Паппергером в этом году, после заседания в апреле в Германии.

Зимой Rheinmetall и две литовские государственные компании: предприятие энергетической группы Epso-G Epso-G Invest и оружейный завод в Гирайте – подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет реализовывать проект завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов, предварительная стоимость которого составляет 260 млн евро.

Также писали, что Rheinmetall призывает к более быстрому развитию франко-немецкого танкового проекта MGCS.

Недавно стало известно, что Литва планирует закупить десятки тысяч 40-мм боеприпасов на сумму 16 млн евро у немецкого оборонного гиганта Rheinmetall.