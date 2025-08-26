У Гамбурзі пожежники через майже добу загасили масштабну пожежу у порту

В німецькому Гамбурзі пожежникам знадобилось понад 20 годин, щоб загасити масштабну пожежу, що спалахнула у порту.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Близько 120 пожежників залишаються на місці події, де ще необхідно загасити невеликі осередки, що тліють. Крім того, зберігається ризик вибуху газових балонів.

dpa

Внаслідок пожежі шестеро людей отримали травми. Один потерпілий перебуває в критичному стані, ще один – у важкому. Також серед поранених троє пожежників.

Слідчі заявили, що пожежа почалася з автомобіля, що загорівся всередині складу, де потім вибухнули газові балони, викликавши подальші пожежі поблизу.

У пік пожежі для її ліквідації було залучено близько 320 пожежників.

25 серпня у складському приміщенні в промисловому районі Гамбурга спалахнула пожежа.

Минулого року в порту Гамбурга на території компанії, що займається переробкою металобрухту, спалахнув вогонь, з яким пожежники боролися понад вісім годин.