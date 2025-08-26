В Гамбурге пожарные спустя почти сутки потушили масштабный пожар в порту

В немецком Гамбурге пожарным понадобилось более 20 часов, чтобы потушить масштабный пожар, вспыхнувший в порту.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Около 120 пожарных остаются на месте происшествия, где еще необходимо потушить небольшие тлеющие очаги. Кроме того, сохраняется риск взрыва газовых баллонов.

dpa

В результате пожара шесть человек получили травмы. Один пострадавший находится в критическом состоянии, еще один – в тяжелом. Также среди раненых трое пожарных.

Следователи заявили, что пожар начался с автомобиля, загоревшегося внутри склада, где затем взорвались газовые баллоны, вызвав дальнейшие пожары поблизости.

В пик пожара для его ликвидации было задействовано около 320 пожарных.

25 августа в складском помещении в промышленном районе Гамбурга вспыхнул пожар.

В прошлом году в порту Гамбурга на территории компании, занимающейся переработкой металлолома, вспыхнул огонь, с которым пожарные боролись более восьми часов.