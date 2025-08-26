В Гамбурге пожарные спустя почти сутки потушили масштабный пожар в порту
Новости — Вторник, 26 августа 2025, 15:41 —
В немецком Гамбурге пожарным понадобилось более 20 часов, чтобы потушить масштабный пожар, вспыхнувший в порту.
Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".
Около 120 пожарных остаются на месте происшествия, где еще необходимо потушить небольшие тлеющие очаги. Кроме того, сохраняется риск взрыва газовых баллонов.
В результате пожара шесть человек получили травмы. Один пострадавший находится в критическом состоянии, еще один – в тяжелом. Также среди раненых трое пожарных.
Следователи заявили, что пожар начался с автомобиля, загоревшегося внутри склада, где затем взорвались газовые баллоны, вызвав дальнейшие пожары поблизости.
В пик пожара для его ликвидации было задействовано около 320 пожарных.
25 августа в складском помещении в промышленном районе Гамбурга вспыхнул пожар.
В прошлом году в порту Гамбурга на территории компании, занимающейся переработкой металлолома, вспыхнул огонь, с которым пожарные боролись более восьми часов.