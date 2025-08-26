У Франції жінку оштрафували через скарги на нявкання кота в поїзді

Пасажирку потяга Париж – Ванн на імʼя Каміль оштрафували на 110 євро після скарг інших пасажирів на її кота Моне, який голосно нявкав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У протоколі про порушення, на основі якого Каміль виписали штраф, вказано, що кіт "не переставав нявкати", а Каміль попри "скаргу кількох пасажирів" відмовилась пересісти на інше місце.

Сама пасажирка сказала, що не порушила правил перевезення домашніх тварин: вона придбала окремий квиток для Моне за 7 євро і тримала його у спеціальному контейнері.

Каміль поскаржилась на французького залізничного оператора SNCF, який "не дав можливості вирішити питання на місці".

"Усе-таки шкода, що SNCF може штрафувати людей, які просто подорожують зі своїми тваринами, дотримуються правил і вжили всіх необхідних запобіжних заходів", – додає жінка.

У SNCF відповіли, що штраф був виписаний не через нявкання кота, а через скарги з боку інших пасажирів, пов'язані з шумом тварини.

"Наші провідники запропонували їй пересісти в сусідній вагон, де було багато вільних місць, що було б ввічливим рішенням, але, на жаль, вона відмовилася. Це просте рішення дозволило б вгамувати напруженість між нею та іншими пасажирами", – додав перевізник.

SNCF сказав, що зв'яжеться з Каміль, аби "усунути будь-які можливі непорозуміння".

Зі свого боку, Каміль оскаржила штраф і сказала, що до вирішення ситуації не буде користуватись поїздами.

