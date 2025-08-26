Во Франции женщину оштрафовали из-за жалоб на мяуканье кота в поезде

Пассажирку поезда Париж – Ванн по имени Камиль оштрафовали на 110 евро после жалоб других пассажиров на ее кота Моне, который громко мяукал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В протоколе о нарушении, на основе которого Камиль выписали штраф, указано, что кот "не переставал мяукать", а Камиль, несмотря на "жалобу нескольких пассажиров", отказалась пересесть на другое место.

Сама пассажирка сказала, что не нарушила правил перевозки домашних животных: она приобрела отдельный билет для Моне за 7 евро и держала его в специальном контейнере.

Камиль пожаловалась на французского железнодорожного оператора SNCF, который "не дал возможности решить вопрос на месте".

"Все-таки жаль, что SNCF может штрафовать людей, которые просто путешествуют со своими животными, соблюдают правила и приняли все необходимые меры предосторожности", – добавляет женщина.

В SNCF ответили, что штраф был выписан не из-за мяуканья кота, а из-за жалоб со стороны других пассажиров, связанных с шумом животного.

"Наши проводники предложили ей пересесть в соседний вагон, где было много свободных мест, что было бы вежливым решением, но, к сожалению, она отказалась. Это простое решение позволило бы снять напряженность между ней и другими пассажирами", – добавил перевозчик.

SNCF сказал, что свяжется с Камиль, чтобы "устранить любые возможные недоразумения".

Со своей стороны Камиль обжаловала штраф и сказала, что до разрешения ситуации не будет пользоваться поездами.

Напомним, в мае перед судом предстала 68-летняя швейцарка по обвинению в систематическом кормлении соседского кота, что является уголовным преступлением в Швейцарии.

В 2024 году в Лондоне кота удалось спасти от выселения с базы скорой помощи благодаря десяткам тысяч неравнодушных граждан.