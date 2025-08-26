Прем'єр Франції: країна має обрати між моїм урядом або хаосом

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру попередив, що відставка його уряду занурить країну в кризу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Байру наводить Politico.

У своїх перших публічних коментарях після оголошення про намір винести на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду Байру зазначив, що французький народ має 13 днів, щоб вирішити, "чи стоять вони на боці хаосу, чи на боці совісті та відповідальності".

"Ми не будемо ухилятися від своїх обов'язків", – сказав очільник французького уряду.

Байру 25 серпня оголосив, що через два тижні винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду.

Голосування відбудеться 8 вересня – перед початком парламентських дебатів щодо проєкту бюджету на 2026 рік.

Після оголошення Байру про намір винести на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду ключові опозиційні сили швидко дали зрозуміти, що голосуватимуть проти нього та його уряду меншості.

Після цього в уряді не виключили можливості дострокових парламентських виборів у Франції.