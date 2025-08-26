Премьер Франции: страна должна выбирать между моим правительством и хаосом

Премьер-министр Франции Франсуа Байру предупредил, что отставка его правительства погрузит страну в кризис.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Байру приводит Politico.

В своих первых публичных комментариях после объявления о намерении вынести на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству Байру отметил, что у французского народа есть 13 дней, чтобы решить, "стоят ли они на стороне хаоса, или на стороне совести и ответственности".

"Мы не будем уклоняться от своих обязанностей", – сказал глава французского правительства.

Байру 25 августа объявил, что через две недели вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Голосование состоится 8 сентября – перед началом парламентских дебатов по проекту бюджета на 2026 год.

После объявления Байру о намерении вынести на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству ключевые оппозиционные силы быстро дали понять, что будут голосовать против него и его правительства меньшинства.

После этого в правительстве не исключили возможности досрочных парламентских выборов во Франции.