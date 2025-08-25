Премʼєр Франції ініціює вотум довіри на тлі проблем з бюджетом

Французький премʼєр-міністр Франсуа Байру в понеділок оголосив, що через два тижні винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Своє звернення Байру присвятив насамперед проблемам із бюджетом Франції, вказавши, що боргове навантаження вже цього року становитиме рекордні 66 мільярдів євро.

"Я попросив президента Республіки скликати парламент на надзвичайну сесію. Я покладу відповідальність на уряд за заяву про загальну політику", – заявив прем'єр-міністр Франції.

Голосування відбудеться 8 вересня – перед початком парламентських дебатів щодо проєкту бюджету на 2026 рік.

Уряд Байру планує зменшити дефіцит бюджету Франції з 5,8% ВВП минулого року до 4,6% у 2026 році. Для цього в проєкті бюджету, представленого Байру, передбачені суттєві скорочення витрат на понад 43 млрд євро.

Особливе обурення викликала пропозиція премʼєра Франції скасувати два державні свята, аби зробити їх робочими днями – проти цього виступають понад 80% французів.