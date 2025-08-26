В уряді Франції не виключають, що країна піде на дострокові вибори

В уряді Франції не виключають можливості дострокових парламентських виборів в країні на тлі ініціативи прем’єр-міністра Франсуа Байру винести на розгляд питання про вотум довіри своєму уряду.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Після оголошення Байру про намір винести на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду ключові опозиційні сили швидко дали зрозуміти, що голосуватимуть проти нього та його уряду меншості.

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен в ефірі телеканалу France 2 зазначив, що, хоча уряд все ще працює над пошуком компромісного рішення, він "не може виключити" сценарій чергового розпуску парламенту.

"Розпуск, звичайно, дорого коштуватиме Франції, але ми не повинні виключати таку можливість", – заявив він.

Міністр фінансів Ерік Ломбар своєю чергою сказав, що уряд все ще сподівається досягти в останній момент угоди з опозицією, щоб уникнути падіння уряду, але лідери партій, від ультраправих до крайніх лівих, дали зрозуміти, що це навряд чи станеться.

Ломбар пообіцяв "боротися", щоб уряд виграв голосування за вотум довіри.

"Наша відповідальність – досягти згоди, тому що країна потребує бюджету", підкреслив він.

Французькі опитування громадської думки показують, що в разі оголошення дострокових виборів, найімовірніше, новий парламент залишиться розділеним, без абсолютної більшості для жодної політичної сили.

Байру 25 серпня оголосив, що через два тижні винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду.

Голосування відбудеться 8 вересня – перед початком парламентських дебатів щодо проєкту бюджету на 2026 рік.

Уряд Байру планує зменшити дефіцит бюджету Франції з 5,8% ВВП минулого року до 4,6% у 2026 році. Для цього в проєкті бюджету, представленого Байру, передбачені суттєві скорочення витрат на понад 43 млрд євро.

Особливе обурення викликала пропозиція премʼєра Франції скасувати два державні свята, аби зробити їх робочими днями – проти цього виступають понад 80% французів.