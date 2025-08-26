У Польщі попередили про інтенсивний рух військової техніки у найближчі дні

У звʼязку з військовими навчаннями "Залізний захисник" на території Польщі водіїв попередили про рух колон військової техніки на дорогах у найближчі тижні.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомило Генеральне командування Збройних сил Польщі.

Генеральне командування польських Збройних сил розповіло, що військові транспортні засоби, які беруть участь у навчаннях, будуть рухатися з відповідними позначками на початку та в кінці колони та увімкненими фарами.

"Колони супроводжуються військовою жандармерією та підрозділами регулювання руху у співпраці з поліцією та місцевими органами влади", – додали там.

Відповідно до правил організації військових колон у Польщі, вони можуть налічувати максимум 20 транспортних засобів, а відстань між окремими колонами не може бути меншою ніж 500 метрів.

У звʼязку з цим військові закликали громадян бути особливо пильними на дорозі та утриматись від публікації фотографій, місцеперебування, дати та часу проїзду колон і даних про вильоти та посадки військових літаків.

У запланованих на вересень навчаннях "Залізний захисник" у Польщі візьмуть участь 34 тисячі польських і союзних військових, оснащених понад 600 одиницями техніки всіх видів Збройних сил.

Навчання "Залізний захисник-25" в останні місяці називають відповіддю Польщі на заплановані на вересень в Білорусі спільні навчання з Росією "Запад".