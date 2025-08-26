В Польше предупредили об интенсивном движении военной техники в ближайшие дни

В связи с военными учениями "Железный защитник" на территории Польши водителей предупредили о движении колонн военной техники на дорогах в ближайшие недели.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщило Генеральное командование Вооруженных сил Польши.

Генеральное командование польских Вооруженных сил рассказало, что военные транспортные средства, участвующие в учениях, будут двигаться с соответствующими отметками в начале и в конце колонны и включенными фарами.

"Колонны сопровождаются военной жандармерией и подразделениями регулирования движения в сотрудничестве с полицией и местными органами власти", – добавили там.

Согласно правилам организации военных колонн в Польше, они могут насчитывать максимум 20 транспортных средств, а расстояние между отдельными колоннами не может быть меньше 500 метров.

В связи с этим военные призвали граждан быть особенно бдительными на дороге и воздержаться от публикации фотографий, местонахождения, даты и времени проезда колонн и данных о вылетах и посадках военных самолетов.

В запланированных на сентябрь учениях "Железный защитник" в Польше примут участие 34 тысячи польских и союзных военных, оснащенных более 600 единицами техники всех видов Вооруженных сил.

Учения "Железный защитник-25" в последние месяцы называют ответом Польши на запланированные на сентябрь в Беларуси совместные учения с Россией "Запад".