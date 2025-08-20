У Польщі розпочинаються масштабні навчання "Залізний захисник-25"

Генеральний штаб Збройних сил Польщі оголосив, що з середини серпня до кінця вересня через навчання "Залізний захисник-25" на дорогах майже всієї країни буде посилено рух військової техніки.

Про це повідомив польський мовник RMF24, пише "Європейська правда".

Посилений рух військових конвоїв пов'язаний із серією навчань під назвою "Залізний захисник-25", які відбудуться найближчими тижнями на полігонах по всій країні.

Генеральний штаб Збройних сил Польщі оголосив, що "військові транспортні засоби рухатимуться майже в усіх воєводствах, на автомагістралях, швидкісних дорогах та національних дорогах".

Також у Генштабі Польщі запевнили, що рух військових конвоїв координується з метою мінімізації перебоїв у русі.

"Конвої супроводжують військова поліція та підрозділи дорожньої поліції у співпраці з поліцією та місцевими органами влади", – зазначили військові.

У навчаннях "Залізний захисник-25" візьмуть участь 34 тисячі польських і союзних солдатів, оснащених понад 600 одиницями техніки всіх видів збройних сил.

Навчання "Залізний захисник-25" в останні місяці називають відповіддю Польщі на заплановані на вересень в Білорусі спільні навчання з Росією "Запад".

Литовський президент Гітанас Науседа раніше говорив, що цьогорічні навчання "Запад" будуть у 2–3 рази меншими за масштабом, ніж у 2021 році, перед повномасштабним нападом РФ на Україну.

У червні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи "Запад-2025", зауважив, що найкращі підрозділи РФ "загрузли в Україні".

У Білорусі нещодавно оголосили, що не виключають часткової зміни місця проведення навчань "Запад-2025", які обіцяли перемістити вглиб країни, звинувативши у цьому нібито войовничу поведінку Польщі та Литви.