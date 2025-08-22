Україна застерегла Білорусь від "необдуманих провокацій" під час військових навчань з РФ

Україна в контексті прийдешніх військових навчань на території Білорусі нагадала, як її територія була використана для повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, та застерегла Мінськ від провокацій.

Про це у пʼятницю заявило українське Міністерство закордонних справ, повідомляє "Європейська правда".

МЗС нагадало, що Білорусь із 2022 року є співучасницею злочину агресії Росії проти України, а співпраця режимів у Москві та Мінську становить загрозу для всієї Європи.

"Закликаємо наших партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози", – ідеться в заяві.

Відомство також нагадало, що у 2021-2022 роках накопичення російських військ на кордонах України відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2021".

"Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України", – підкреслило МЗС України.

Литовський президент Гітанас Науседа раніше говорив, що цьогорічні навчання "Запад" будуть у 2–3 рази меншими за масштабом, ніж у 2021 році, перед повномасштабним нападом РФ на Україну.

З наближенням навчань "Запад-2025" Литва закрила повітряний простір уздовж частини кордону з Білоруссю.

У Білорусі нещодавно оголосили, що не виключають часткової зміни місця проведення навчань "Запад-2025", які обіцяли перемістити вглиб країни, звинувативши у цьому нібито войовничу поведінку Польщі та Литви.