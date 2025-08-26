Віцепрем'єр Польщі: в РФ радіють через блокування Навроцьким підтримки України

Віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що "в Росії радіють" рішенню президента Кароля Навроцького накласти вето на закон про допомогу громадянам України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гавковський написав в Х.

Віцепрем'єр також назвав позицію Кароля Навроцького "приниженням" політики щодо України, яку проводив його попередник Анджей Дуда.

"У Росії радіють позиції президента Навроцького, який блокує підтримку України! Під постами Канцелярії сотні російських тролів аплодують і намагаються відмовити Польщу від допомоги Україні, яка бореться за незалежність", – зазначив він.

За словами Гавковського, в РФ радіють тому, що "Польща змінює свою позицію щодо сусіда, а Путін отримав нового союзника в Європі".

"Ми не довго чекали на дії нового президента на підтримку російського імперіалізму. Але Польща ніколи не приєднається до осі зла, незалежно від того, як сильно цього прагнуть Кароль Навроцький і його засліплене ненавистю оточення", – підкреслив він.

Як повідомляла "Європейська правда", новий законопроєкт президента Польщі Кароля Навроцького, що обмежує допомогу українцям, передбачає доступ до послуг та охорони здоров'я лише для тих громадян, які працюють і сплачують внески в Польщі.

25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України.

Також він анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.