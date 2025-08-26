Вице-премьер Польши: в РФ радуются из-за блокирования Навроцким поддержки Украины

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что "в России радуются" решению президента Кароля Навроцкого наложить вето на закон о помощи гражданам Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Гавковский написал в Х.

Вице-премьер также назвал позицию Кароля Навроцкого "унижением" политики в отношении Украины, которую проводил его предшественник Анджей Дуда.

"В России радуются позиции президента Навроцкого, который блокирует поддержку Украины! Под постами Канцелярии сотни российских троллей аплодируют и пытаются отговорить Польшу от помощи Украине, которая борется за независимость", – отметил он.

По словам Гавковского, в РФ радуются тому, что "Польша меняет свою позицию в отношении соседа, а Путин получил нового союзника в Европе".

"Мы не долго ждали действий нового президента в поддержку российского империализма. Но Польша никогда не присоединится к оси зла, независимо от того, как сильно этого хотят Кароль Навроцкий и его ослепленное ненавистью окружение", – подчеркнул он.

Как сообщала "Европейская правда", новый законопроект президента Польши Кароля Навроцкого, ограничивающий помощь украинцам, предусматривает доступ к услугам и здравоохранению только для тех граждан, которые работают и платят взносы в Польше.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий заветовал новую редакцию закона о помощи гражданам Украины.

Также он анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе Польши приравняет "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам.