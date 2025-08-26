Освобожденный из плена журналист Буткевич номинирован на правозащитную премию ПАСЕ

Украинский журналист Максим Буткевич вошел в тройку номинантов на премию имени Вацлава Гавела по правам человека от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ПАСЕ.

Журналист Буткевич, который был в российском плену, стал одним из трех номинантов премии Вацлава Гавела от ПАСЕ.

"Отборочная комиссия премии имени Вацлава Гавела по правам человека, которая отмечает выдающиеся действия гражданского общества в защиту прав человека в Европе и за ее пределами, сегодня объявила короткий список на Премию 2025 года", – сообщили в ПАСЕ.

Комиссия, состоящая из независимых деятелей из мира прав человека, и возглавляется Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодоросом Русопулосом – решила включить в короткий список таких трех номинантов:

1) Мзия Амаглобели, Грузия – грузинская оппозиционная журналистка, арестована в 2025 году во время митинга в Батуми, приговорена к двум годам лишения свободы.

2) Максим Буткевич, Украина – украинский журналист и доброволец, который два года находился в российском плену, был освобожден в рамках обмена пленными в октябре 2024 года.

3) Улви Гасанли, Азербайджан – азербайджанский оппозиционный журналист, в 2025 году приговорен к девяти годам заключения; в настоящее время содержится в суровых условиях в отдаленной тюрьме.

Победитель премии Вацлава Гавела 2025 года будет объявлен во время открытия осенней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге 29 сентября.

Премия имени Вацлава Гавела по правам человека присуждается ежегодно и включает 60 тысяч евро, памятный приз и диплом.

В 2022 году премию присудили российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, а в 2021 году – представительнице белорусской оппозиции Марии Колесниковой.