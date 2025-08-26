У Литві сподіваються, що пріоритетом у дискусіях НАТО стане посилення ППО

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне каже, що через повторювані інциденти з безпілотниками в східних країнах НАТО протиповітряна оборона має стати одним із пріоритетів Альянсу цієї осені.

Заяву литовської міністерки наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Шакалієне наголосила на необхідності забезпечити захист повітряного простору у мирний час і перехід "до глобальної протиповітряної оборони в разі кризи".

"Це має стати пріоритетом у дискусіях в НАТО цієї осені. Розмова про те, що можна зробити додатково у відповідь на питання ППО, загрози, пов'язані з безпілотниками, і що, по суті, відбувається вздовж усього (зовнішнього кордону НАТО. – Ред.) кордону", – сказала вона.

За словами міністерки, метою союзників має бути чітке узгодження можливостей ППО і навчання протидії новим загрозам, що виникають в результаті пов'язаних з дронами інцидентів.

Нагадаємо, 25 серпня у другій половині дня у Тартуському повіті Естонії місцевий фермер виявив уламки ударного дрона – на місці події також був кратер від вибуху.

За оцінкою Поліції безпеки, дрон впав на території Естонії в неділю рано вранці – й БПЛА може бути українським.

Повідомляли також, що вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном.