В Литве надеются, что приоритетом в дискуссиях НАТО станет усиление ПВО

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене говорит, что из-за повторяющихся инцидентов с беспилотниками в восточных странах НАТО противовоздушная оборона должна стать одним из приоритетов Альянса этой осенью.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Шакалиене подчеркнула необходимость обеспечить защиту воздушного пространства в мирное время и переход "к глобальной противовоздушной обороне в случае кризиса".

"Это должно стать приоритетом в дискуссиях в НАТО этой осенью. Разговор о том, что можно сделать дополнительно в ответ на вопросы ПВО, угрозы, связанные с беспилотниками, и что, по сути, происходит вдоль всей (внешней границы НАТО. – Ред.) границы", – сказала она.

По словам министра, целью союзников должно быть четкое согласование возможностей ПВО и обучение противодействию новым угрозам, возникающим в результате связанных с дронами инцидентов.

Напомним, 25 августа во второй половине дня в Тартуском уезде Эстонии местный фермер обнаружил обломки ударного дрона – на месте происшествия также был кратер от взрыва.

По оценке Полиции безопасности, дрон упал на территории Эстонии в воскресенье рано утром – и БПЛА может быть украинским.

Сообщалось также, что утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон "Гербера" с китайским двигателем.