Лесные пожары в Испании вызвали скандал между властью и оппозицией

В Испании ситуация с масштабными лесными пожарами вызвала спор между властью и оппозицией, которая обвинила правительство в промедлении и неэффективном управлении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Стремясь к политическому единству в борьбе с кризисом, премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник возглавил первое межведомственное заседание комиссии по изменению климата, призвав оппозицию помочь в заключении государственного пакта по преодолению будущих кризисов.

Однако правоцентристская Народная партия (PP), главная оппозиционная сила Испании, выступила против.

Влиятельный член партии и депутат Европарламента Долорс Монтсеррат отвергла предложение Санчеса, назвав его "дымовой завесой", призванной избежать ответственности.

Перед этим лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо представил план борьбы с лесными пожарами, который включает создание национального реестра поджигателей, чтобы противостоять тому, что партия назвала "запоздалой" и "неэффективной" реакцией на беспрецедентный кризис.

Политическая борьба еще более обострилась на прошлой неделе, когда контролируемый Народной партией Сенат потребовал, чтобы министр обороны Маргарита Роблес явилась перед законодателями, чтобы объяснить, почему армия не была задействована раньше для тушения пожаров.

В то же время директор Системы гражданской защиты Испании Вирхиния Барконес заявила, что после тушения пожаров все административные органы должны "глубоко и честно проанализировать, как укрепить Национальную систему гражданской защиты в целом".

Правительство Испании назвало лесные пожары, охватившие страну в этом месяце, одной из самых серьезных экологических катастроф за последние годы и одобрило меры по оказанию помощи пострадавшим районам.

Испания и соседняя Португалия последние два месяца боролись с многочисленными лесными пожарами, которые распространялись из-за жары и засухи.

В последние дни благодаря улучшению погодных условий обеим странам удалось сдержать распространение огня.

Данные Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS) показали, что с января пожары в Европе сожгли 1,016 млн гектаров – территорию, большую, чем Кипр, или примерно треть площади Бельгии.