У Навроцького назвали "істерикою" критику віцепрем’єра щодо вето на допомогу українцям

Речник польського президента Рафал Лешкевич гнівно відреагував на заяву віцепрем’єра Кшиштофа Гавковського, який критикував президентське вето на закон про допомогу громадянам України.

Про це Лешкевич написав в Х у відповідь на допис Гавковського, повідомляє "Європейська правда".

Польський віцепрем’єр раніше писав, що "в Росії радіють" рішенню Навроцького накласти вето на закон про допомогу громадянам України.

"Ми не довго чекали на дії нового президента на підтримку російського імперіалізму", – зазначав він.

Звертаючись до Гавковського, Лешкевич написав: "Ваша істерика не личить серйозному посадовцю Польської держави".

"Рекомендую випити ковток холодної води. Не перед, не після, а перш ніж ви зробите черговий такий дивний допис у соціальних мережах", – зазначив президентський речник.

Він також назвав допис віцепрем'єра "проявом невігластва та байдужості".

"Це також небезпечний сигнал для наших ворогів. Представник польського уряду безпідставно звинувачує президента Польщі у підтримці російського імперіалізму! Це вершина маніпуляції, з якою ви повинні боротися, а не сприяти їй", – написав Лешкевич.

Він також висловив жаль, що "короткозорі політичні розрахунки затьмарили інтереси країни, в якій ви обіймаєте посаду віцепрем'єр-міністра в уряді Дональда Туска".

Як повідомляла "Європейська правда", новий законопроєкт президента Польщі Кароля Навроцького, що обмежує допомогу українцям, передбачає доступ до послуг та охорони здоров'я лише для тих громадян, які працюють і сплачують внески в Польщі.

25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України.

Також він анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.