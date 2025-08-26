У Навроцкого назвали "истерикой" критику вице-премьера по поводу вето на помощь украинцам

Спикер польского президента Рафал Лешкевич гневно отреагировал на заявление вице-премьера Кшиштофа Гавковского, который критиковал президентское вето на закон о помощи гражданам Украины.

Об этом Лешкевич написал в Х в ответ на сообщение Гавковского, сообщает "Европейская правда".

Польский вице-премьер ранее писал, что "в России радуются" решению Навроцкого наложить вето на закон о помощи гражданам Украины.

"Мы не долго ждали действий нового президента в поддержку российского империализма", – отмечал он.

Обращаясь к Гавковскому, Лешкевич написал: "Ваша истерика не приличает серьезному должностному лицу Польского государства".

"Рекомендую выпить глоток холодной воды. Не перед, не после, а прежде чем вы сделаете очередной такой странный пост в социальных сетях", – отметил президентский спикер.

Он также назвал пост вице-премьера "проявлением невежества и безразличия".

"Это также опасный сигнал для наших врагов. Представитель польского правительства безосновательно обвиняет президента Польши в поддержке российского империализма! Это вершина манипуляции, с которой вы должны бороться, а не способствовать ей", – написал Лешкевич.

Он также выразил сожаление, что "близорукие политические расчеты затмили интересы страны, в которой вы занимаете должность вице-премьер-министра в правительстве Дональда Туска".

Как сообщала "Европейская правда", новый законопроект президента Польши Кароля Навроцкого, ограничивающий помощь украинцам, предусматривает доступ к услугам и здравоохранению только для тех граждан, которые работают и платят взносы в Польше.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий заветовал новую редакцию закона о помощи гражданам Украины.

Также он анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе Польши приравняет "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам.