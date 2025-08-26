У Орбана обурились підсвіченим в кольори українського прапора мостом у Будапешті

Рішення мера Будапешта Гергея Карачоня підсвітити Ланцюговий міст угорської столиці в кольори прапора України до її Дня Незалежності обурило партію премʼєра Віктора Орбана "Фідес".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

Представник фракції "Фідес" у міській раді Будапешті Бела Радіч у вівторок провів пресконференцію на Ланцюговому мосту, в той час як його колеги неподалік тримали угорські прапори.

Радіч засудив мера Будапешта за рішення відзначили День незалежності України в неділю ввечері синьо-жовтою ілюмінацією на мосту.

"Що робить справжній очільник міста, коли його народ загрожує і шантажує інша країна? На думку Гергея Карачоня, відповідь така: потрібно прикрасити в кольори країни, що загрожує, один з найзнаковіших мостів і символів нашої чудової країни", – сказав він.

За словами Радіча, "наше серце червоно-біло-зелене, ми працюємо для всіх угорців", маючи на увазі кольори прапора Угорщини.

Мер Будапешта ще за день до повномасштабного вторгнення Росії підняв прапор України на будівлі мерії міста із солідарності з українським народом.

Будівлю Європейської ради підсвітили кольорами національного прапора України на знак підтримки українського народу ввечері 23 серпня.