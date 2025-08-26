У Орбана возмутились подсвеченным в цвета украинского флага мостом в Будапеште

Решение мэра Будапешта Гергея Карачоня подсветить Цепной мост венгерской столицы в цвета флага Украины ко Дню Независимости возмутило партию премьера Виктора Орбана "Фидес".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.

Представитель фракции "Фидес" в городском совете Будапешта Бела Радич во вторник провел пресс-конференцию на Цепном мосту, в то время как его коллеги неподалеку держали венгерские флаги.

Радич осудил мэра Будапешта за решение отметить День независимости Украины в воскресенье вечером сине-желтой иллюминацией на мосту.

"Что делает настоящий глава города, когда его народ угрожает и шантажирует другая страна? По мнению Гергея Карачоня, ответ таков: нужно украсить в цвета угрожающей страны один из самых знаковых мостов и символов нашей замечательной страны", – сказал он.

По словам Радича, "наше сердце красно-бело-зеленое, мы работаем для всех венгров", имея в виду цвета флага Венгрии.

Мэр Будапешта еще за день до полномасштабного вторжения России поднял флаг Украины на здании мэрии города в знак солидарности с украинским народом.

Здание Европейского совета подсветили цветами национального флага Украины в знак поддержки украинского народа вечером 23 августа.