Чеські волонтери передали в Україну Black Hawk, на який збирали гроші
Новини — Вівторок, 26 серпня 2025, 21:39 —
Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") передала в Україну гелікоптер Black Hawk UH-60, на придбання якого оголошувала збір.
Як пише "Європейська правда", про це Darek pro Putina повідомила на Х.
Чеські активісти показали фотографії Black Hawk в Україні, подякувавши понад 20 тисячам людей, які долучились до збору грошей на гелікоптер.
"Сьогодні Чеська Республіка стала першою країною у світі, громадяни якої подарували Україні вертоліт. Допомогли також і словаки. Для нас це була честь", – додали вони.
Dámy a pánové. Helikoptéra Black Hawk UH-60 Čestmír je na Ukrajině. Děkujeme všem, kteří tomu věřili a přispěli. Bylo vás více než 20 000. Česká republika se dneškem stala první zemí na světě jejíž občané darovali Ukrajině helikoptéru. A pomohlo i dost Slováků. Bylo nám ctí.🫡 pic.twitter.com/MNHwLsxg52– Dárek pro Putina (@DarPutinovi) August 26, 2025
Як відомо, у березні Darek pro Putina зібрала понад 70 млн чеських крон (орієнтовно 3 мільйони доларів) на купівлю Black Hawk для України.
Збір коштів розпочався ще в листопаді 2023 року, тоді ж ініціатива презентувала в Празі вживаний американський гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk під назвою Chester.