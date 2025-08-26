Чешские волонтеры передали Украине Black Hawk, на который собирали деньги
Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") передала в Украину вертолет Black Hawk UH-60, на приобретение которого объявляла сбор средств.
Как пишет "Европейская правда", об этом Darek pro Putina сообщила на Х.
Чешские активисты показали фотографии Black Hawk в Украине, поблагодарив более 20 тысяч человек, которые присоединились к сбору денег на вертолет.
"Сегодня Чешская Республика стала первой страной в мире, граждане которой подарили Украине вертолет. Помогли также и словаки. Для нас это была честь", – добавили они.
Dámy a pánové. Helikoptéra Black Hawk UH-60 Čestmír je na Ukrajině. Děkujeme všem, kteří tomu věřili a přispěli. Bylo vás více než 20 000. Česká republika se dneškem stala první zemí na světě jejíž občané darovali Ukrajině helikoptéru. A pomohlo i dost Slováků. Bylo nám ctí.🫡 pic.twitter.com/MNHwLsxg52– Dárek pro Putina (@DarPutinovi) August 26, 2025
Как известно, в марте Darek pro Putina собрала более 70 млн чешских крон (ориентировочно 3 миллиона долларов) на покупку Black Hawk для Украины.
Сбор средств начался еще в ноябре 2023 года, тогда же инициатива представила в Праге подержанный американский вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk под названием Chester.