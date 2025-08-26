Укр Рус Eng

Чешские волонтеры передали Украине Black Hawk, на который собирали деньги

Новости — Вторник, 26 августа 2025, 21:39 — Олег Павлюк

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") передала в Украину вертолет Black Hawk UH-60, на приобретение которого объявляла сбор средств.

Как пишет "Европейская правда", об этом Darek pro Putina сообщила на Х.

Чешские активисты показали фотографии Black Hawk в Украине, поблагодарив более 20 тысяч человек, которые присоединились к сбору денег на вертолет.

"Сегодня Чешская Республика стала первой страной в мире, граждане которой подарили Украине вертолет. Помогли также и словаки. Для нас это была честь", – добавили они.

Как известно, в марте Darek pro Putina собрала более 70 млн чешских крон (ориентировочно 3 миллиона долларов) на покупку Black Hawk для Украины.

Сбор средств начался еще в ноябре 2023 года, тогда же инициатива представила в Праге подержанный американский вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk под названием Chester.

