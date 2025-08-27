Віткофф лобіює Нобелівську премію миру для Трампа

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив у вівторок, що Нобелівський комітет повинен звернути увагу на мирні зусилля президента Дональда Трампа, коли буде розглядати кандидатів на премію миру.

Про це спецпредставник президента США сказав в інтерв’ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи мирні зусилля для завершення війни між Україною та Росією, Віткофф сказав, що Трамп проробив "величезну роботу з врегулювання семи окремих конфліктів".

"І чому? Тому що в душі він гуманіст. В душі він хоче, щоб вбивства припинилися. І я можу сказати вам наступне: я просто сподіваюся, що коли прийде час оцінювати з погляду Нобелівської премії миру роботу, виконану президентом Трампом, то буде широко визнано те, що саме відбулося на світовій арені", – заявив спецпосланець президента США.

Сам Трамп неодноразово говорив, що завдяки йому у світі вдалось покласти край кільком збройним конфліктам, і натякав, що заслуговує на Нобелівську премію миру.

За даними ЗМІ, в липні президент США несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгові тарифи, а також його прагнення отримати Нобелівську премію миру.